El candidato de Ahora Nación al Gobierno Regional del Cusco, Héctor Acurio, denunció presuntas maniobras para favorecer a Verónika Mendoza, de Venceremos, en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Esto, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) dispusiera declarar nulos los votos de Progresemos, cuyo candidato Edy Cuéllar, fue excluido de la contienda por una sentencia judicial.

Acurio anunció acciones legales contra el organismo electoral para impedir que se eliminen esos sufragios. “Rechazamos que se quiera manchar, violentar estas elecciones”, declaró en una conferencia de prensa.

Según indicó, tanto Progresemos como ciudadanos han presentado denuncias, acciones de amparo y recursos extraordinarios para cuestionar la medida del JEE.

Pendiente

La controversia se inicia desde que Mendoza registra el 30,028% de los votos válidos, con el 98,86% de actas contabilizadas.

La candidata supera por apenas 0,28 puntos porcentuales el umbral requerido para ganar en primera vuelta. Si cae por debajo del 30%, deberá disputar una segunda elección con Acurio.

La decisión de anular los votos de Progresemos reduce la base de votos válidos y puede elevar el porcentaje de las demás candidaturas.

A este escenario se suman 45 actas observadas pendientes de contabilización, cuya resolución también podría modificar el resultado.

Las actas se distribuyen en seis JEE, principalmente del Cusco y La Convención.

Si se estima un promedio de 240 sufragios por acta, esto representaría unos 10.800 votos potenciales, aunque no todos necesariamente serán válidos ni se incorporarán al cómputo final.

Mendoza tiene una ventaja de apenas 211 votos sobre el mínimo necesario para alcanzar el 30%.