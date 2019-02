Aguinaga: "He ido tres veces al penal y no logré ver a Fujimori"

Síguenos en Facebook

Usted ha denunciado que no puede ingresar al penal Barbadillo, ¿es cierto?

Me siento indignado con este señor director (del penal Barbadillo). Me parece aberrante el burocratismo que para un solo recluso tengan un director y un alcaide que se va demasiados días de vacaciones. Es la tercera vez (que no ingreso). Siempre dicen algo, me molesta por el viaje que se tiene que hacer.

¿Cómo se realizaba antes el ingreso?

Nunca he tenido problemas. En el gobierno de (Ollanta) Humala nunca me lo impidieron. Cuando estuvo como ministro de Justicia (José Luis) Pérez Guadalupe, a pesar de tener diferencias políticas, nunca me puso trabas porque existe la Ley de los Pacientes del Adulto Mayor con respecto a tu médico tratante.

¿Cuántos días está tratando de ingresar?

Tres días, siempre tienen una excusa.

¿Cómo se está coordinando en estos días la salud de Fujimori?

A mí me hubiera gustado conversar con el médico tratante, intercambiar algunas opiniones profesionales, pero no lo he podido ver.

¿No ha podido ver cómo está implementado el tópico de salud?

Sí, no sé cómo está implementado el tópico. La ambulancia sí la he visto porque hay dos filtros para ingresar: el primero es la Policía Nacional. Ellos sí me dejan ingresar, pero al propio penal no puedo.

¿Qué opinión tiene sobre la confirmación de la anulación del indulto?

Bueno, Alberto Fujimori no está siendo beneficiado por la vara de la justicia, fatalmente es así. Ya se vio en correos (al juez supremo César San Martín) que se le dice cámbiale el delito por la autoría mediata, porque es la única manera en que lo vas a condenar.

¿Qué le ha manifestado Kenji Fujimori?

No he podido conversar con él. Todo lo que sé es que va el día domingo y lo visita.