La fiscal provincial anticorrupción de Lima Sur, Lupe Dextre, citó al líder del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea Delgado, para que declare en su despacho el próximo jueves 1 de octubre, a las 8:30 a.m., por el caso “La Jauría del Sur”.

Según un documento del Ministerio Público -al que tuvo acceso Correo- Beingolea fue citado como testigo “ bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de ser conducido de grado o fuerza ”.

La fiscal Dextre investiga una presunta organización criminal liderada por el hoy detenido exalcalde de Punta Negra, José Delgado Heredia, quien cumple 24 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de crimen organizado, cohecho pasivo propio, cohecho activo y peculado doloso. La red delictiva se habría dedicado a la apropiación ilícita de terrenos y a contratar trabajadores fantasmas.

El 24 de febrero pasado, el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva para Delgado Heredia y otras 12 personas por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho activo y peculado doloso.

Alberto Beingolea deberá responder ante la Fiscalía sobre los presuntos pagos que recibió, por parte de la citada organización criminal, para financiar su campaña al Congreso 2020-2021, detalla el documento de la fiscalía.

El líder del PPC comentó brevemente a Correo que no ha sido notificado con la disposición de la fiscalía de Lima Sur. “No estoy enterado porque no me han notificado del caso” , dijo a esta publicación, tras señalar que no tiene ninguna vinculación con esta pesquisa.

El exalcalde Delgado Heredia también deberá responder las imputaciones ante la fiscal, desde el penal donde cumple prisión La Calera de Cañete.

PESQUISAS

Según la declaración de un testigo protegido a la Fiscalía, el especialista de Desarrollo Social de la Municipalidad de Punta Negra, Jhony Calagua Huambanchano, llegó a la sede municipal acompañado de altos integrantes del PPC para reunirse con Delgado Heredia.

En dicha reunión, Calagua le dijo al entonces alcalde que iban por encargo “del presidente del PPC, Alberto Beingolea, para que (...) apoyara con una fuerte suma de dinero” para su campaña.

Asimismo, la Fiscalía cuenta con el acta de deslacrado del celular incautado a Delgado Heredia, en el que este conversa con Calagua sobre supuestos gastos de campaña en favor de Beingolea.

Otra excandidata al Congreso por el PPC fue citada por la fiscal Lupe Dextre, para que declare por los presuntos pagos de la organización criminal para su campaña al Congreso. También ha sido citada el 1 de octubre pero a las 11 y 30 de la mañana.

En total, la fiscalía ha dispuesto tomar la declaración de 86 personas, en diligencias hasta fin de año.

