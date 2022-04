“Yo creo que las últimas decisiones legales, sin duda, han afectado la salud de mi padre y lo que hace es demostrar lo frágil (de su estado de salud), de tantas enfermedades que él tiene”, señaló este domingo la excandidata presidencial Keiko Fujimori tras visitar al expresidente Alberto Fujimori en la clínica Centenario.

Como se sabe, Fujimori se encuentra internado en la clínica Centenario tras sufrir un cuadro de taquicardia en la madrugada, según informó EsSalud.

“Esperamos que se recupere y pueda vencer cada una de estas situaciones complejas por las que ha atravesado”, señaló Fujimori Higuchi en alusión a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según la cual el Estado peruano debe abstenerse de implementar el fallo del Tribunal Constitucional, que ordenaba la excarcelación inmediata de Alberto Fujimori.

“Las expectativas que él y la familia tenían se han visto truncadas, pero yo tengo esperanzas, vamos a seguir peleando por su libertad”, afirmó también.

En otro momento Keiko Fujimori evitó comentar sobre el nuevo recurso de hábeas corpus presentado a favor de su padre por el abogado Gregorio Parco. Esta vez, por motivos de salud.

“Hoy he tratado de conversar de esto con mi padre, pero hemos preferido no hacerlo porque primero es su salud, me imagino que en los próximos días el grupo de abogados liderados por César Nakasaki conversará con la familia para ver los siguientes pasos”, señaló.

“Queremos esperar que se recupere para que él pueda tomar las decisiones siguientes”, dijo además la lideresa de Fuerza Popular.

Consultada por el pedido de la procuraduría del Poder Judicial para que se archive un recurso de hábeas corpus presentado por Nakasaki ante el TC, a fin de que se ordene la excarcelación del expresidente por vulneración del derecho a la libertad personal, Fujimori Higuchi señaló que es un pedido y finalmente quienes tienen que tomar esta decisión “es la justicia constitucional”.

Salud de Alberto Fujimori

La hija del expresidente también informó que este se encuentra pasando una serie de exámenes por un cuadro de hipotensión y taquicardia.

En ese sentido, agradeció al personal de salud del hospital de EsSalud de Ate “por su pronta y oportuna atención”, ya que allí fue estabilizado en un primer momento.

“Creo que esta nueva evacuación lo que demuestra es lo frágil del estado de salud de mi padre, lo imprevisible de su enfermedad y el pronóstico reservado en el que él se encuentra”, señaló.

Agregó que no sabe hasta cuándo estará internado y que en estos momentos se encuentra en cuidados intermedios recibiendo un tratamiento con medicamentos.

