El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respondió a la prensa por los despidos a varios periodistas de TV Perú y aseguró que el canal del Estado no se convertirá en canal que haga propaganda al Gobierno de turno.

LEEE TAMBIÉN: Perú Libre ratifica a Waldemar Cerrón como candidato a Mesa Directiva e iniciará negociaciones con bancadas

“Por lo que he podido apreciar en los informes que me he enterado en la prensa, se han cumplido algunos contratos de carácter laboral y creo que siempre vamos a asegurar que sea un canal independiente que transmite cultura, con objetividad y que, sobre todo, no se convierta en un canal de propaganda del Estado. Eso no queremos y eso no ocurrirá”, señaló el titular de la PCM.

Otárola, quien participó en la firma de adenda del convenio para ejecutar el canal madre del proyecto Chavimochic en La Libertad, negó que haya presiones a los periodistas de los medios de comunicación a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

Cabe destacar que los periodistas Jorge Ballón y Ximena Carrasco informaron, a través de sus redes sociales, que sus órdenes de servicio- que eran renovadas mensualmente- no se dieron para el mes de julio.

Además de ellos, también fueron despedidas Mónica Vargas, gerente de prensa, así como Nely Torres, productora general de TV Perú Noticias, entre otros.

Sobre el caso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresó su solidaridad con la salida incausada de los periodistas de IRTP y señaló que ello viola los derechos laborales y “constituye un ataque a las libertades informativas”.

TE PUEDE INTERESAR

Patricia Chirinos presenta denuncia constitucional contra exministra de Salud y pide inhabilitación por 10 años

Silvana Robles: “Fuerza Popular quiere tomar la Presidencia del Congreso y luego vacar a Dina Boluarte”

Héctor Ventura: “Tentáculos de la gestión nefasta de Pedro Castillo siguen en el Estado”

Perú Libre presenta proyecto de ley para nuevo retiro de CTS ¿cuáles son los argumentos?

Proyecto de ley plantea incorporar a bomberos voluntarios en servicios de seguridad ciudadana

Jorge Montoya: “Hay más cómplices del golpe de Estado de Pedro Castillo que no han salido a la luz”

VIDEO RECOMENDADO: