El alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, respondió este viernes a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien lo vinculó con actividades de minería ilegal tras el reciente triple homicidio registrado en un socavón de la zona. Durante una entrevista con Exitosa, el burgomaestre negó rotundamente cualquier relación con estas prácticas ilícitas y exigió aclaraciones inmediatas.​

Asimismo, recordó su reciente marcha desde Pataz hasta Lima para dialogar directamente con el presidente José Jerí sobre la grave situación de violencia en la provincia. Criticó que el Gobierno no logre resultados efectivos pese al estado de emergencia declarado en la zona y los más de 50 millones de soles invertidos en operativos policiales.​

“Respecto al premier he escuchado que se ha dirigido al alcalde de Pataz, mencionar que defiende en cierto modo a la minería ilegal, cuando eso es totalmente falso, yo a la minería ilegal la rechazo, yo siempre he dicho que a la minería ilegal hay que sepultarla, hay que exterminarla, hay que destruirla”, declaró en Exitosa.​

El alcalde negó tener familiares involucrados en actividades mineras y lanzó un desafío directo al jefe del Gabinete. Exigió que Álvarez identifique públicamente a dichos supuestos parientes o se retracte de sus afirmaciones.​

“Que diga quiénes son mis familiares que están en la actividad minera. Que salga y responda. Él es premier y tiene que portarse como tal”, retó Mariños.​

Advierte posible querella

Mariños otorgó un plazo “necesario ” al premier para rectificar sus declaraciones, de lo contrario advirtió sobre las consecuencias legales de mantener dicha posición.

“Si él no se retracta y no sale a aclarar, no me queda otro camino, tengo que querellarlo, no me queda otro camino. Porque una persona con tal cargo no puede ser tan apresurado con información errónea”, sostuvo el alcalde.​

Por otra parte, la autoridad edil lamentó la ineficacia del estado de emergencia y toque de queda en Pataz, que no han logrado frenar la violencia minera.

“Ocurre lo que viene ocurriendo hace largo rato, que el estado de emergencia no funciona, el toque de queda no funciona porque no lo acompañan con servicios de inteligencia. Cómo es que en medio de las narices de tanto efectivo policial y más de 50 millones de soles que han destinado para esto, ese es el resultado”, cuestionó.​

La respuesta del alcalde se produce en medio de exigencias de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) al Ejecutivo para redoblar acciones contra la criminalidad en Pataz. La Fiscalía ya investiga el homicidio perpetrado en la bocamina Papagayo, mientras Mariños mantiene su postura firme frente a las acusaciones del premier.​