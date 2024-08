La congresista de Perú Libre, María Agüero, se encuentra en el ojo de la tormenta tras hacerse públicas unas cuestionables declaraciones que dio en el 2021, respecto a colegios públicos de Arequipa y no sentirse identificada como arequipeña.

Escolares, profesores y población en general ha mostrado su rechazo y protesta contra la legisladora, al igual que algunas autoridades locales, como es el caso del alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger.

La municipalidad de Yanahuara emitió un comunicado haciendo público un acuerdo de consejo, en el cual se declara persona no grata a Agüero. En entrevista para Canal N, el burgomaestre del distrito arequipeño, descartó un ataque político y criticó las declaraciones de Agüero.

“No puede ser posible que una congresista que representa a Arequipa, y que dicho sea de paso poco o nada ha hecho por Arequipa y menos por Yanahuara, se manifieste de esa manera: Que no se siente arequipeña. Si no se siente arequipeña, habiendo nacido en Arequipa, pues yo creo que nunca debió postularse y lastimosamente no debería tener este cargo de congresista”, expresó.

Bolliger añadió que no solo Yanahuara emitió pronunciamiento en rechazo a las palabras de la legisladora, sino también otras comunas distritales e instituciones educativas.

El alcalde que existen muchos motivos por los cuales criticar a la congresista. Por ejemplo, la defensa de las elecciones en Venezuela, su respaldo al prófugo Vladimir Cerrón y sus presuntas prácticas de “mochasueldo”.

“Eso la justicia lo deberá probar, es cierto, pero fue un reportaje bastante consistente en el que se puede ver qué hay más que indicios suficientes de que ella ha llevado a cabo estas malas prácticas de recortar los sueldos de sus trabajadores para beneficios propios”, refirió.





