El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó la realización de elecciones complementarias al considerar que un número significativo de ciudadanos no pudo ejercer su derecho al voto en los últimos comicios del 12 de abril.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre señaló que cerca de un millón de limeños se habrían visto impedidos de votar, cifra que -según afirmó- superaría ampliamente los reportes oficiales. En ese contexto, cuestionó el informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y sostuvo que las irregularidades registradas deben ser corregidas.

Renzo Reggiardo precisó que su postura no responde a intereses políticos y negó respaldo a algún candidato. Indicó que su pedido busca garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos, al considerar que las medidas adoptadas durante la jornada electoral no fueron suficientes para atender a todos los afectados.

Asimismo, hizo referencia a fallas logísticas y cuestionamientos a la organización del proceso electoral, incluyendo la labor de la ONPE, por lo que insistió en evaluar una solución que asegure una participación plena en las urnas.

En otro momento, anunció la declaratoria de emergencia del sistema vial de Lima por 180 días, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir accidentes.

La medida contempla operativos conjuntos con la Policía y la ATU, uso de tecnología para fiscalización y acciones para ordenar el tránsito, además de intervenciones frente a problemas como almacenes clandestinos en el Centro Histórico.