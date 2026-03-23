Un reportaje difundió audios atribuidos al congresista de Fuerza Popular y candidato al Senado, Alejandro Aguinaga, en los que se le escucha intervenir para evitar la remoción de una funcionaria de EsSalud, en Lambayeque.

En la conversación, el parlamentario fujimorista solicita a un gerente de esa institución, que no retire del cargo a Mayder Vera, militante de su agrupación política.

Según la investigación del portal La Pista Clave, MaydeVera ocupaba puestos jefaturales en EsSalud Lambayeque desde 2022 y fue removida en octubre pasado de la Oficina de Investigación y Docencia. Sin embargo, semanas después se habría producido la llamada telefónica de Alejandro Aguinaga, y meses más tarde la entidad decidió revertir la medida y reubicarla en un cargo similar dentro de la institución.

El reportaje también señala que la funcionaria habría participado en actividades proselitistas junto a Aguinaga durante su campaña al Senado por Lambayeque, lo que refuerza los cuestionamientos sobre un presunto favorecimiento político.

Audio:

Alejandro Aguinaga: “No la saques”.

Funcionario de EsSalud: “De ahí te llamo para explicarte (...) No te preocupes, ella es del equipo. Ya te voy a indicar lo que vamos a hacer”.

Alejandro Aguinaga: “No, ¿Qué equipo? No me huev*. No la saques (...)Ahorita toditos están pegados con baba. Así que no hagas cambios ahorita que vas a mover el gallinero” .

Funcionario de EsSalud: “Ya, yo te explico de ahí, doctor”.

Alejandro Aguinaga: “Por eso, te estoy diciendo políticamente lo que estoy viendo. Ahorita van a cambiar las cabezas de acá y nos van a robar, y ¿Cómo te voy a defender? Si no me estás apoyando con una persona que sabes que quiero”.

Alejandro Aguinaga

Tras la difusión de los audios, el legislador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga rechazó haber ejercido presión indebida y sostuvo que su intervención buscaba evitar una “arbitrariedad” contra una trabajadora.

Además, calificó el informe como un intento de generar un escándalo con fines electorales y aseguró que continuará defendiendo su actuación pública.

“No pretendan ocultar la podredumbre en EsSalud con audios oportunistas en plena campaña electoral”, dijo el candidato al Senado por el partido naranja.