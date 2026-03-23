Polémica por audios de Aguinaga sobre permanencia de funcionaria en EsSalud.
Polémica por audios de Aguinaga sobre permanencia de funcionaria en EsSalud.

Un reportaje difundió audios atribuidos al congresista de Fuerza Popular y candidato al Senado, Alejandro Aguinaga, en los que se le escucha intervenir para evitar la remoción de una funcionaria de EsSalud, en Lambayeque.

En la conversación, el parlamentario fujimorista solicita a un gerente de esa institución, que no retire del cargo a Mayder Vera, militante de su agrupación política.

Según la investigación del portal La Pista Clave, MaydeVera ocupaba puestos jefaturales en EsSalud Lambayeque desde 2022 y fue removida en octubre pasado de la Oficina de Investigación y Docencia. Sin embargo, semanas después se habría producido la llamada telefónica de Alejandro Aguinaga, y meses más tarde la entidad decidió revertir la medida y reubicarla en un cargo similar dentro de la institución.

El reportaje también señala que la funcionaria habría participado en actividades proselitistas junto a Aguinaga durante su campaña al Senado por Lambayeque, lo que refuerza los cuestionamientos sobre un presunto favorecimiento político.

Audio:

Alejandro Aguinaga: “No la saques”.

Funcionario de EsSalud: “De ahí te llamo para explicarte (...) No te preocupes, ella es del equipo. Ya te voy a indicar lo que vamos a hacer”.

Alejandro Aguinaga: “No, ¿Qué equipo? No me huev*. No la saques (...)Ahorita toditos están pegados con baba. Así que no hagas cambios ahorita que vas a mover el gallinero”.

Funcionario de EsSalud: “Ya, yo te explico de ahí, doctor”.

Alejandro Aguinaga: “Por eso, te estoy diciendo políticamente lo que estoy viendo. Ahorita van a cambiar las cabezas de acá y nos van a robar, y ¿Cómo te voy a defender? Si no me estás apoyando con una persona que sabes que quiero”.

Alejandro Aguinaga

Tras la difusión de los audios, el legislador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga rechazó haber ejercido presión indebida y sostuvo que su intervención buscaba evitar una “arbitrariedad” contra una trabajadora.

Además, calificó el informe como un intento de generar un escándalo con fines electorales y aseguró que continuará defendiendo su actuación pública.

“No pretendan ocultar la podredumbre en EsSalud con audios oportunistas en plena campaña electoral”, dijo el candidato al Senado por el partido naranja.

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