El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) sostuvo que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, intenta desviar la atención de los parlamentarios al señalar que la interpelación es un procedimiento judicial cuando es un procedimiento político.

“Le recuerdo que lo que estamos haciendo es evaluar su idoneidad, usted no puede alegar que se está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia”, sostuvo el parlamentario de Renovación Popular.

En esa línea, dijo que cuando el titular de Trabajo se refiere los atestados policiales, que no terminaron con una sentencia judicial, omite declarar su condición de no habido por los atentados que se le acusan.

“A usted simplemente no se le pudo investigar, de qué escapaba. Usted no ha sido declarado inocente, no lo han absuelto, las dudas sobre su idoneidad siguen siendo válidas. Ha presentado aquí resoluciones que se declaran prescritas de acción penal, pero a usted se le proceso y se prescribió el tiempo, no lo absolvieron, no lo declararon inocente”, señaló.

En otro momento, Muñañnte dijo que Maraví pretende que el Congreso crea su versión con atestado a su conveniencia y que es evidente que su permanencia en el cargo sólo demuestra que el Gobierno busca agudizar las contradicciones. “Evite las fricciones, renuncie y hágalo por la gobernabilidad del país”, sentenció.

