Alejandro Soto fue designado por la bancada de Alianza para el Progreso (APP) como su vocero oficial para el período parlamentario 2024-2025. Al congresista lo acompañarán sus colegas de bancada Jorge Marticorena y Nelsy Ballesteros.

Como se sabe, Soto se caracterizó por evadir a la prensa durante su gestión como titular del Poder Legislativo. La última vez que declaró a los medios fue el pasado 18 de agosto del 2023.

Alejandro Soto cuestiona a la PNP por retiro de rejas antimotines del frontis del Congreso

Alejandro Soto cuestionó que la Policía Nacional retire “sin coordinación” las rejas antimotines instaladas en la avenida Abancay frente al Congreso de la República.

“He tomado conocimiento del retiro no coordinado del resguardo físico del perímetro frontal del Palacio Legislativo, por lo que he instruido al Oficial Mayor a cursar un oficio al comandante general de la PNP indicando que deslindamos de cualquier responsabilidad por el acaecimiento de hechos que pudieran afectar la seguridad de los congresistas, personal del Congreso y las instalaciones del Parlamento Nacional teniendo en cuenta la actual situación política y probables manifestaciones contra el orden público”, sostuvo Soto.

Por otro lado, la PNP señaló que por disposición de su comandante general, Víctor Zanabria, retiraron las rejas que restringían el acceso al Poder Legislativo con el fin de facilitar el tránsito vehicular y peatonal.

“Esta acción facilita el tránsito vehicular y peatonal, mejorando el ornato de la ciudad en bienestar de todos. #PerúSeguro”, informó la PNP mediante ‘X’.

TE PUEDE INTERESAR