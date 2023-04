El expresidente Alejandro Toledo, acusado de corrupción por el caso Odebrecht, se pronunció desde California, Estados Unidos, acerca de la orden de detención y extradición al Perú en su contra.

En el video, el exmandatario, quien aparece desde su departamento ubicado en en la Bahía de San Francisco, asegura que se pondrá a disposición de las autoridades norteamericanas este viernes 21 de abril.

“Yo me voy a entregar mañana a las nueve de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener en la casa y no sé quienes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjenme luchar con nuestros argumentos”, expresó para Latina.

🚨#ÚLTIMO | Alejandro Toledo en EXCLUSIVA desde San Francisco, Estados Unidos: "Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel”.



A pocas horas de entregarse a las autoridades de Estados Unidos, el expresidente declara. pic.twitter.com/7ks3s1ppz8 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) April 21, 2023

MIRA ESTO: Alejandro Toledo presenta moción de emergencia para impedir su detención en Estados Unidos

Cabe mencionar que, este jueves 20 de abril, el Tribunal del Distrito de Columbia rechazó la la moción de urgencia presentada por los abogados de Toledo para evitar su extradición. Tras la decisión, se mantiene la orden de detención emitida por el juez de California Thomas Hixson.