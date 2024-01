El miércoles por la tarde, la presidente Dina Boluarte se reunió con dos extitulares de Economía. Dicho encuentro dio pie a una serie de voces que aseguraron que el ministro de Economía, Alex Contreras, renunció a su cargo.

Las horas pasaban, los rumores crecían, pero no se hacía pública ninguna carta. Sin embargo, la duda se disipó ayer por la tarde, cuando Contreras -tras sostener una cita con Boluarte- declaró a los medios que no se iba del Gabinete Ministerial.

Así, fue ratificado en el cargo.

Dina Boluarte resaltó la importancia de la independencia del Poder Judicial. (Foto: Presidencia)

DETALLES

El trascendido de una eventual salida de Contreras inició cuando se conoció que la presidenta se reunió con Luis Carranza Ugarte, extitular de ese sector durante el segundo Gobierno de Alan García, así como con José Arista Arbildo, exministro del breve gobierno de Manuel Merino de Lama.

Las dudas crecieron cuando la ministra de la Producción, Ana María Choqueahuanca, evitó responder a la prensa en Tacna cuando fue consultada sobre la posible salida.

Mientras que César Vásquez, ministro de Salud, aseguró que conversó por WhatsApp con el titular de Economía, quien le aseguró que dicha información “no era cierta”.

Aunque Vásquez recomendó esperar un pronunciamiento oficial del Gobierno.

Más tarde, Contreras acudió a Palacio para reunirse con la presidenta por casi dos horas.

A su salida, fue abordado por la prensa

“(¿No ha renunciado?) Nada de eso. Ha sido una reunión de trabajo”, respondió.

Sobre el encuentro de la presidenta Boluarte con dos exministros de Economía, dijo que ella tiene derecho a reunirse con quien estime conveniente, porque “siempre es bueno tener una visión”.

Desde su punto de vista, fue esa reunión la que generó los rumores.

Sin embargo, fuentes de Correo refieren que incluso desde PCM se informó a diferentes congresistas sobre la salida de Contreras, aunque esta no se concretó luego del encuentro con Boluarte.

“Yo me siento cómodo trabajando. Como lo dije desde un inicio, este es un cargo de confianza y en ese sentido uno no piensa en temas como la renuncia. No he presentado (carta de renuncia) nada”, agregó.