Alex Flores renunció a Perú Libre por razones de conciencia. Dice que la bancada sufrió un cambio ideológico cuando se alió a la derecha. En esta entrevista llama “traidor” a Vladimir Cerrón y lo culpa de todas las disidencias.

¿Tiene esperanzas de que su bancada Nueva Constitución Socialista pueda ser reconocida por el Congreso?

Sí. Vamos a agotar todas las vías administrativas internas. Si persisten en el atropello, vamos a presentar la medida cautelar, la acción de amparo y la acusación constitucional al presidente del Congreso.

¿Pero si ello no rinde frutos se unirá a otro grupo político?

Porque en realidad quedarían como No Agrupados... No vamos a adherirnos a ninguna bancada. Vamos a continuar con nuestro asunto y tienen que reconocernos como bancada. Acá manda la ley, pero no lo que digan unos voceros.

¿Siente que Vladimir Cerrón es el responsable de las renuncias en Perú Libre?

Hay una responsabilidad clarísima de Vladimir Cerrón dentro del partido por haberlo derechizado, por haber abandonado el lineamiento ideológico del partido y es por eso que ya no existen bases. Hay renuncias en masa en todas las regiones. Hay una desafiliación masiva a nivel regional porque Perú Libre ha traicionado lo que proponía como izquierda. Recuerde que ingresamos 37 a Perú Libre y ahora quedan 12. Es lógico que hay un mal manejo del partido.

Cerrón ha señalado que ustedes por disidentes no merecen nada. ¿Qué piensa ?

Eso no nos interesa. Aquí queda clarísimo que el principal traidor al partido es Vladimir Cerrón. Basta con ver a un partido de izquierda que ahora anda como furgón de cola de la derecha.

Vladimir Cerrón también dijo que hubo elecciones internas para elegir al candidato de la bancada para la Mesa Directiva, a Waldemar Cerrón. ¿Fue así?

Eso es completamente falso. No hubo una elección abierta, democrática, programada con tiempo. En honor a la verdad, dentro de la bancada, solamente con algunos congresistas se hizo la propuesta de Waldemar Cerrón.

¿Y entonces qué temas trataron en las reuniones del partido?

Eso fue para participar con el fujimorismo o con la derecha en la elección de la Mesa. En una primera reunión las bases del partido se opusieron, pero en una segunda cita los dirigentes fueron condicionados. Allí se eligió también a Waldemar, en un intento de elección que de democracia no tenía nada, fue irregular.

Vladimir dice que sí hubo elecciones internas para definir al representante de Perú Libre...

Tendría que haber otro candidato, pero no hubo. Fue una única propuesta que se sometió a consideración de todos.