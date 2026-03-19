El candidato presidencial Alfonso López-Chau aclaró que no participó en el foro de la SNI, pese a haber confirmado su asistencia, debido a un malestar estomacal y la falta de descanso. Según indicó, la decisión respondió a la necesidad de evitar afectar su rendimiento en actividades públicas.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que el descanso es clave en su desempeño durante la campaña.

“Un candidato que no duerme, este hace mala performance”, señaló, al explicar que priorizó su recuperación antes de retomar sus actividades.

Tras ese episodio, el aspirante continuó con su agenda política en distintas regiones. Indicó que viajó a Ica y posteriormente a Ayacucho, donde siguió cumpliendo con sus compromisos, en medio de jornadas intensas que incluyen traslados nocturnos y poco tiempo de descanso.

Por otro lado, respondió a los cuestionamientos sobre su edad asegurando que su nivel de actividad refleja su capacidad.