Cerca de las 5:00 a.m. de ayer, la Fiscalía ejecutó un megaoperativo junto a la Policía Nacional en el marco de una investigación que implica al expresidente José Jerí.

El actual congresista, quien retornó a su curul tras ser vacado de la Presidencia, es sindicado de beneficiar a jóvenes con contratos y órdenes de servicio.

Los allanamientos fueron ejecutados en Huánuco, el Callao y distritos de Lima Metropolitana como San Borja, San Isidro, Comas y La Molina, entre otros. También hubo registros domiciliarios e incautación de documentos y bienes contra 22 investigados.

Direcionamiento

Las diligencias estuvieron a cargo de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, quien investiga los contratos de personas que pese a no cumplir los requisitos, se les dio trabajo en Palacio y otras áreas del Poder Ejecutivo durante la gestión de Jerí.

Entre los 27 inmuebles intervenidos figuran los de Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva, Ledy Guadalupe Vela Ramírez y Violeta Emperatriz Beas Otero, las presuntas beneficiarias.

La medida también alcanzó a funcionarios de EsSalud, de los ministerios de Educación y Ambiente e incluso del Despacho Presidencial.

El juez especializado en delitos de corrupción de funcionarios Manuel Chuyo Zavaleta autorizó la medida tras considerar que “se investiga un patrón sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas y designaciones funcionales”.

“(Esto), en el marco del delito de negociación incompatible, involucra a diversos funcionarios de alto y medio nivel de distintas entidades públicas (ministerios, Despacho Presidencial, EsSalud), quienes habrían instrumentalizado sus cargos para favorecer reiteradamente a determinadas personas”, se señala en la resolución a la que accedió Correo.