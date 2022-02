El testimonio que la empresaria Karelim López dio a la Fiscalía, sumado a sus elementos de prueba, así como las cuestionables decisiones de designaciones y actos denunciados durante la actual gestión, sumarían elementos suficientes para un pedido de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo.

El analista político César Campos y el exoficial mayor del Congreso José Élice coincidieron en que la declaración de López, de apoyarse en pruebas, pondría al actual Gobierno en un “punto de inflexión” y al “límite” de su continuidad, dada la gravedad de hechos señalados y la nueva crisis que implicaría.

LECTURA. En diálogo con Correo, Campos consideró que la proporción de crisis que se observa con el testimonio de López, y que supera lo vivido durante la era Pedro Pablo Kuczynski-Martín Vizcarra, podría no permitirle a Castillo continuar en el cargo. “Esto es realmente una bomba que estalla en la cara de un grupo de personas que aparentan ser de izquierda, defender las causas del pueblo y ocuparse de los más pobres”, sostuvo.

El analista señaló que el testimonio de la empresaria podría ser “definitivo” para “tumbar a este gobierno y darle todas las herramientas del caso -ahora sí- a la oposición para proceder a la vacancia”. “No solamente a la oposición, a las personas más sensatas que puedan estar en el Congreso”, añadió.

Campos sostuvo que el mandatario no podría señalar que lo declarado responde a una conspiración en su contra, debido a que el testimonio implicaría a personajes insospechados, como congresistas no oficialistas.

En ese sentido, consideró que los señalamientos hechos por la exlobista brindan sustento a un eventual pedido de vacancia, por lo que queda a la expectativa la postura que adopten quienes conforman el Parlamento.

“Creo que lo único que queda es que el Congreso resuelva la situación lo más pronto posible y el lunes mismo se declare en sesión de una vez y veamos las caras de quiénes van a pretender ocultar estos hechos de corrupción, que son muy graves”, recalcó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía que permanezca vigilante frente a las acciones que emprenda el Gobierno en las siguientes horas.

ANÁLISIS. Por su parte, el también exministro José Élice indicó que si el Legislativo opta -tras una evaluación objetiva- por vacar por incapacidad moral al mandatario será, sobre todo, tras observar un escenario insostenible para el Gobierno y ante la presión ciudadana.

“Sumado a lo que ha sucedido antes con algo que corrobora lo que muchos sospechan, eso es incapacidad moral permanente. Es una persona que no distingue entre el bien y el mal”, expresó.

“(El Parlamento) lo va a vacar no porque se convierta en un mejor Congreso, sino porque ya no va a poder más ante la presión ciudadana, que va a ser tan contundente y fuerte que no le va a quedar otra alternativa”, dijo a este diario.

Élice, quien consideró que el presidente debería optar por la renuncia al cargo ante los serios cuestionamientos en su contra, señaló que el Gobierno “está al límite” y desde hace tiempo “debería estar planteándose la posibilidad de un cambio”.

“Solamente si la señora prueba menos que eso (lo declarado), como que mintió sobre la presencia y las reuniones con ella en Sarratea o Palacio, para mí son razones suficientes sino para vacarlo, por lo menos para que presente su renuncia, cosa que difícilmente va a hacer”, indicó.