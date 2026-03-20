“Yo estaba con una ropa que no era mía, desnuda en la cama del señor(...). Él llegó y le pregunté qué hacía ahí. Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años”, ese fue parte del testimonio de Jennifer Canani Panduro sobre Ángelo Alfaro, hoy ratificado como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En el programa Beto a Saber, la mujer relató que Alfaro la violó sexualmente en el año 2000 en la ciudad de Pucallpa, cuando ella apenas tenía 16 años y él 47 años, este último ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

Producto de la agresión, Canani Panduro tuvo un hijo, reconocido legalmente por el ministro que hoy tiene 25 años. Sin embargo, la mujer denuncia que hace 10 años no puede ver a su hijo que vive en Australia.

ANÁLISIS

Para el penalista Andy Carrión, la Fiscalía de la Nación puede abrir una investigación de oficio en cualquier momento.

“Sino hubo consentimiento se constituiría el delito de violación sexual. Cuando es menor de 14 años las penas son más altas, de 14 a 18 años también hay delito”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto mostró su extrañeza en que el ministro haya señalado que tuvo una convivencia con la presunta víctima.

“Su justificación es el de la convivencia, como si eso borraría el delito. La convivencia puede darse por otros factores como asegurar a su hijo o coaccionar a la víctima. El hecho de que hayan convivido no le quita gravedad ni responsabilidad al hecho”, afirmó.

Ángelo Alfaro fue ratificado como ministro de Energía y Minas. Foto: Presidencia.

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A través de sus redes sociales, el ministro Alfaro lamentó las declaraciones de Canani.

“Con la señora tuve una sana convivencia durante 5 años, tiempo en el cual formamos una familia y criamos a nuestro hijo, quien hoy tiene 25 años de edad”, escribió.

Incluso, el ministro aseguró que las afirmaciones de la madre de su hijo tienen “intereses económicos.

“Por esta situación, y en aras de la transparencia, entregué todas las evidencias al Ministerio Público. Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación, sin mayores elementos de juicio”, agregó.