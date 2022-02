El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, aseguró que “no se va a quedar eso así” sobre presuntas difamaciones por parte de los medios de comunicación. Aludió que le parece “suficiente” las disculpas manifestadas por el mandatario Pedro Castillo a la prensa por calificarla de “chiste”.

“El presidente ya pidió disculpas y me parece que eso es suficiente. La prensa tiene toda la libertad de informar. A nadie se le impide que informe”, sostuvo este miércoles en conferencia de prensa.

“Nosotros los ministros somos difamados permanentemente. Yo he sido difamado sistemáticamente y no he hecho nada, claro, mientras estoy en el ministerio porque después tengo que defenderme. No se va a quedar eso así”, desafió el primer ministro.

Asimismo, aseguró que el Gobierno de Castillo Terrones cumple con el respeto a la libertad de prensa, a pesar que durante una actividad en Jicamarca se utilizó a un contingente policial para impedir el paso de los equipos periodístico hacia el jefe de Estado.

“Ustedes tienen todo el derecho de informar. Inclusive, tienen el derecho de no decir la verdad. Porque en muchísimos casos no se dice la verdad. ¿Nosotros decimos algo? No decimos nada. No hemos dictado ninguna medida contra la prensa”, sostuvo.

Cuestiona preguntas

En otro momento, Aníbal Torres criticó que los periodistas hagan consultas a Pedro Castillo sobre sus declaraciones contradictorias que brindó a la fiscalía y en su entrevista con CNN en español sobre las reuniones con Karelim López en Palacio de Gobierno.

“Hacen preguntas al presidente sobre que declaró a la fiscalía en una forma y ante el periodismo en otra forma. Señores periodistas, las cuestiones que son materia de investigación fiscal o judicial no se debaten públicamente. No”, advirtió.

“Esas investigaciones son reservadas. Los que han incurrido en violación a la ley son aquellos a los que les han entregado a ustedes la declaración del presidente y eso debería ser investigado”, añadió.

Según Torres Vásquez, las cuestiones que se están debatiendo en el Ministerio Público o en el Poder Judicial “no se debate ante los medios”.

VIDEO RECOMENDADO:

Ministro de Comercio Exterior y Turismo sobre reapertura de espectáculos