La congresista Karol Paredes (Acción Popular) rechazó las declaraciones que brindó presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en contra del cardenal Pedro Barreto durante una entrevista, en la cual lo calificó de ser una persona “miserable” y dijo no recordar su nombre.

A través de sus redes sociales, la también presidenta de la Comisión de Ética del Parlamento aseveró que el respeto hacia otras autoridades es algo fundamental que debería tener el primer ministro.

“Mi rechazo al agravio vertido por el señor Aníbal Torres contra el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. El respeto es parte de la ética que el premier debe conservar. Insultar al cardenal es agraviar a todas las comunidades de fe de nuestro país”, escribió en su cuenta de Twitter.

Previamente, el jefe del gabinete ministerial se dirigió al cardenal Barreto por ser uno de los principales motores de que se convoque a una próxima sesión del Acuerdo Nacional.

“Ahí tenemos un cura [...] que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Él está a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”, profirió Torres Vásquez en una entrevista.

Aníbal Torres se pronunció

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia Consejo de Ministros (PCM) del último miércoles 20 de abril, Aníbal Torres explicó que la frase contra Barreto “no ha ido con el propósito de ofender”.

“Fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, entonces dije: ‘tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’, o algo así, que es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. Eso ha sido, pero no ha sido con el propósito de ofender”, expresó.