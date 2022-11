Sin hacer mea culpa ni ofrecer disculpas por sus expresiones misóginas contra la conductora de “Cuarto Poder”, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que el gobierno del presidente Pedro Castillo lucha, supuestamente, contra el machismo y la discriminación.

A través de sus redes sociales, el primer ministro señaló que en un reportaje del mencionado dominical se “falsea la verdad”, por lo que consideró que un comunicador que “distorsiona la verdad” no puede ser una buena persona.

“Cuando en un reportaje periodístico se afirma que la ausencia de asfaltado en las carreteras de Huancavelica se debe exclusivamente al Gobierno actual y no a los anteriores, se falsea la verdad. Quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador”, escribió en Twitter.

En ese sentido, Torres Vásquez sostuvo que las críticas van contra el supuesto “sesgo ideológico” de los medios de comunicación y que solo se enmarcan en dicho contexto.

“No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro Gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación”, añadió el jefe del gabinete ministerial.

Las críticas que hago contra ese sesgo ideológico de ciertas empresas de comunicación se enmarcan únicamente en ese contexto. No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 7, 2022

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Las declaraciones de Aníbal Torres ocurrieron el pasado 3 de noviembre, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica. En la actividad hizo referencia a “Cuarto Poder”, programa que conduce Sol Carreño.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora (Sol Carreño) saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, inició el jefe del gabinete.

“Pero todo eso no se va a remediar de la noche a la mañana, todo lo tenemos que hacer dentro del presupuesto, por qué esa señora hace eso y manipula a las personas aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomas”, añadió.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, remarcó Aníbal Torres en la sesión en la que también estuvieron los medios de prensa.

