El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que el Gobierno de mantiene una deuda tanto con la ciudadanía como con los partidos de oposición del Congreso. En esa línea, señaló que reconoce que se cometieron errores y que existe autocrítica al interior del Ejecutivo.

“Sí, hay autocrítica. Por eso digo que nosotros en este momento estamos en deuda no solamente con la ciudadanía, sino con los partidos de oposición. Hay que combatir la inseguridad ciudadana”, manifestó a La República.

“No debemos sujetarnos a la crítica destructiva de la oposición, porque en cuanto se quiere tomar una medida inmediatamente viene la crítica destructiva, de personas que no conocen nada de este asunto, que apenas conocen de la puerta de su casa a su centro de trabajo y algún lugar de diversión. Acá si decimos que deben intervenir las Fuerzas Armadas, salen los opinólogos a decir que están entrenadas para la guerra exterior. No, señor, no hay que pensar que las personas de las FFAA son brutas y no entienden nada”, agregó.

Aseveró además que si el Tribunal Constitucional no acoge su demanda contra la ley que regula la cuestión de confianza, la cual fue promulgada por insistencia por el Congreso, recurrirán a instancias internacionales, pues se trata de una norma que viola el equilibrio de poderes.

“Bueno, al TC no le queda otra salida que declarar inconstitucional esa ley porque viola manifiestamente la Constitución. Con el pretexto de dar una ley de desarrollo constitucional, modifica la Constitución y eso se puede hacer solo observando lo que dice el artículo 206″.

“Yo soy abogado, pues, y estoy evaluando posibilidades para realizar alguna acción exterior, porque esta situación no puede seguir. Al cual esté vinculado el Estado peruano. Estoy evaluando eso, todavía no lo voy a revelar”.

En otro momento reveló que, según sus cálculos, esperaba que el Congreso no dé la confianza al Gabinete liderado por Mirtha Vásquez y que ya se veía regresando a sus actividades privadas.

“Tres congresistas de un partido que de ninguna manera iba a votar por el gabinete, lo hicieron (Avanza País). Después cuando los entrevistaron, dieron a entender que votaron así por miedo, lo cual no debe ser porque entonces las decisiones se toman por intereses particulares. Si no daban la confianza, ellos se quedaban solamente con una (opción más) y entonces podría darse la disolución por parte del Ejecutivo”.

