El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, rechazó las declaraciones que brindó el último miércoles en la Comisión de Fiscalización la empresaria Karelim López, quien dijo que el primer ministro se reunió con el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco para intimidarlo y decirle que debía irse del país.

“Karelim López nos atribuye responsabilidades sin prueba alguna. En el caso mío, me atribuye haberme comunicado en un departamento, primero dijo en Miraflores y luego en San Borja, con el señor (Bruno) Pacheco. Absolutamente falso”, manifestó durante el Consejo de Ministros Descentralizado que se realiza este jueves en Pucallpa.

En ese sentido, el jefe del gabinete ministerial contó que la única vez que dialogó con Pacheco fue cuando se lo encontró en la calle y comentó que en aquella ocasión le preguntó sobre los $20.000 que fueron encontrados en el baño de su despacho en Palacio de Gobierno.

“Con Pacheco yo me encontré en una ocasión en la calle, no en San Borja, no en Miraflores y le pregunté sobre los hechos que habían sucedido en Palacio de Gobierno. Me manifestó que tenía problemas en su hogar, que estaba peleado con su cónyuge, que vivía en un cuartito y que a la calle se iba para poder conversar con sus hijas”, dijo Torres Vásquez.

“Le pregunté, qué es eso de los $20.000? Me dijo: ‘doctor, yo he sacado eso, tengo el voucher que he sacado del banco. Le pregunto si ha presentado eso a la Fiscalía (y me responde) ‘sí, ya lo presente’”, agregó Torres Vásquez.

Declaraciones de Karelim López

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, Karelim López refirió que dicha reunión que tuvo Aníbal Torres con Bruno Pacheco se realizó en un departamento de San Borja.

“La intimidación del premier, porque el premier quería que abandone el país [Bruno Pacheco], yo lo acompañé a esa reunión. El ministro Walter Ayala también formó parte de la reunión, en ese momento (Torres) era ministro de Justicia, obvio que se ganó los bonos para ser premier porque lo callaron a Pacheco”, dijo.

