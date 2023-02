El expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acudió a la Comisión del Defensa del Congreso para responder sobre el uso irregular de aviones en el gobierno de Pedro Castillo.

Diego Bazán, legislador y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, realizó varias consultas a Aníbal Torres. Se le preguntó si mantiene o mantuvo alguna amistad con familiares del expresidente Pedro Castillo.

“No tengo relación de amistad con los parientes de Pedro Castillo (...) no conozco a los familiares del presidente salvo a su esposa y su hija (cuñada Yenifer Paredes). Los conocí en algún almuerzo que me invitó el presidente en Palacio, no mantengo una relación con ellos”, señaló Torres.

Al ser consultado sobre si conoce a Franco Pomalaya Neyra, exasistente de Comunicaciones del Despacho Presidencial; y Henry Shimabukuru Guevara, exasesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el expremier indicó que no los conoce.

“No conozco al señor Pomalaya, quizás me he cruzado con él pero no he tenido tratamiento con él. (Sobre Shimabukuru) Si mal no recuerdo también era asesor pero tampoco tengo vinculación o me haya parado a conversar con él”, afirmó.

Torres dijo que actualmente se dedica a su actividad profesional como abogado, además, a la investigación y actualización de obras de derecho jurídico. También ejerce la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Investigación por uso indebido de avión

La Comisión de Defensa investiga el uso del avión presidencial y de otras naves del Estado en el traslado de familiares del exmandatario Pedro Castillo. La controversia surgió luego que se conociera el registro de un pasajero identificado como “Lay Vásquez Castillo”, en el vuelo del 23 de junio del 2022, además de otros familiares de Castillo Terrones.

Al respecto, el entonces ministro de Defensa, Daniel Barragán, aseguró que se cometió un “error material” al consignar dicho nombre, precisando que quien viajó en realidad era Yoni Vásquez Castillo.

En la moción donde se solicitaba facultades de comisión investigadora se señalaba que sobrinos como Kevin Castillo Medina y Cristian Ríos Castillo serían constantes viajeros a Talara, Iquitos, Tumbes, Puerto Maldonado, Chiclayo y otros destinos, utilizando para ello aviones militares.

También se hace mención de otros familiares viajeros, como Iván Castillo Castillo, Rafael Delgado Manuel o Carlos Orellana Ordóñez en vuelos a la selva; así como Dunker Wilfredo Hilario Ayala, quienes habrían utilizado documentos de identidad de otras personas.