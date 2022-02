El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó que no se puede calificar de comunista a la gestión del mandatario Pedro Castillo porque no ha realizado “ningún acto que signifique esa ideología política”.

En su primera conferencia de prensa en el cargo, Torres Vásquez indicó que la política del actual Gobierno es de libre mercado, pero con participación del Estado para “controlar los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes”.

“Que quede bien claro: nuestra política es de libre mercado, libre iniciativa económica, libre empresa, pero con participación del Estado para controlar los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes. Esa es en síntesis la posición económica que tiene este Gobierno desde un inicio y así será”, expresó.

“No nos podrán calificar de comunistas, pues no hemos realizado ningún acto que signifique esa ideología política de la cual no participamos y que muchas veces he explicado que eso no puede operar en nuestro país”, añadió.

Recordó que cuando asumió la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y durante la campaña electoral, señaló “una y otra vez” que es partidario de la economía social de mercado, “que está regulada en la Constitución”.

“Significa tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario para poder combatir los monopolios, oligopolios y las posiciones dominantes que perjudican a la población”, acotó.

Torres Vásquez asumió el cargo en reemplazo de Héctor Valer, quien solo estuvo pocos días en el puesto por tener denuncias por violencia familiar. Previamente, el actual primer ministro se desempeñó como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.