A seis días del voto de confianza en el Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que el Gobierno no es comunista y que tampoco promueve ni promoverá una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, matizó la declaración dejando entrever que el Ejecutivo no podría impedirlo si el pueblo lo pide.

“La política del Gobierno ha sido esa desde un inicio”, dijo durante una conferencia de prensa.

“No hemos promovido, no promovemos, ni vamos a promover la Asamblea Constituyente”, añadió.

Y remató: “Pero eso no indica que los ciudadanos no puedan plantear esa iniciativa. Ese es un derecho de los ciudadanos, así como es un derecho oponerse a la Asamblea Constituyente”, manifestó.

También intentó desvirtuar las imputaciones de la oposición que acusa al Gobierno de planear un proceso comunista en el país.

“Eso es falso. No somos comunistas, y eso lo hacen porque quizás no conocen lo que es el comunismo. El comunismo quiere decir economía planificada y partido único, y nosotros somos todo lo contrario, precisamente por eso estamos creciendo y eso no le gusta a un sector”, remarcó.

MEMOREX

Al respecto, cabe precisar que el proyecto de una asamblea constituyente está en el corazón del Gobierno como lo remarcó con claridad la vicepresidente Dina Boluarte el 14 de setiembre pasado: “Estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente”, declaró a la prensa.

Sobre el particular, el activista contra este proyecto marxista-leninista, Lucas Ghersi comentó: “Aparentemente, aquí existe un patrón: siempre que un nuevo PCM de este gobierno tiene que pedir el voto de confianza dice que no está a favor de la asamblea constituyente”.

En opinión de Ghersi, sin embargo, “una vez que obtiene la investidura, vuelve a defender el programa anti democrático de Perú Libre”.

En otro tema, Torres minimizó la denuncia constitucional por presunta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo.