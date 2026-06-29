El sentenciado por la muerte de policías en el “Andahuaylazo”, Antauro Humala, criticó la estrategia electoral de Juntos por el Perú (JP) en la segunda vuelta presidencial, y al propio Roberto Sánchez.

“Yo, particularmente, soy de la opinión que no era necesario volverse ‘rosadito’”, declaró durante su encuentro por el Día de la Identidad Etno-Nacionalista.

Crítica

Humala sostiene que Sánchez buscó acercarse al centro político mediante una moderación de su discurso para que “no se asuste”, y comparó esa estrategia con decisiones adoptadas por su hermano, Ollanta Humala, como candidato presidencial.

“Esa tesis también la tuvo Ollanta en 2011 y 2006. Pero eran épocas diferentes. Pero en ambas ocasiones se optó por aplacar, esconder, el ala dura. En este caso no les ligó”, arguyó.

Asimismo, el exmilitar cuestionó la capacidad de Sánchez para defender sus posiciones en la contienda electoral y afirmó que la falta de confrontación política debilitó su candidatura.

“Ahí está la calidad del liderazgo. En el caso de Ollanta, no podía vencer en una polémica a César Hildebrandt (...) Entonces, como no son polemistas, no son ideólogos, no tienen la capacidad de alterar resultados o impulsar la idea con fuerza”, enfatizó.

Con respecto a la denuncia de fraude por JP, Humala consideró que dicho reclamo solo se concentra en aspectos técnicos y electorales.

“La izquierda JP ha planteado el tema del fraude, a fin de cuentas ese es un tema técnico; el conteo, que el protocolo no se cumplió, que cambiaron la norma; es decir, es un lío de leguleyos, de abogados”, sostuvo.

Además, defendió la acción legal contra la proclamación de Keiko Fujimori por su “doble nacionalidad”.

“Estamos planteando, por motivos de seguridad nacional, no por motivos técnicos (...) un hábeas corpus”, señaló, y destacó que ya fue admitido por el Poder Judicial.