El etnocacerista Antauro Humala enfiló sus críticas hacia el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y al actual mandatario Pedro Castillo, a quienes calificó de “cobrizos” y “corruptos”.

En una entrevista con CNN, el exmilitar condenado por el ‘Andahuaylazo’ indicó que de llegar al Gobierno, aplicará lo dispuesto en la Constitución Política de 1993 sobre la pena muerte por traición a la patria.

“Desde 1532 los 90 gobernantes que ha habido en el país, ya sean los 40 virreyes o los 50 presidentes, bueno pues hay una hegemonía occidental europea criolla blanca. Entre esos 90 gobernantes solamente ha habido dos cobrizos, Toledo y ahora Castillo. Uno neoliberal y otro de supuesta izquierda. Y los dos corruptos. Uno obviamente millonariamente corrupto y el otro, escasamente corrupto. Pero igual, presidentes corruptos y por consiguiente, también llanos a ser implicados en la pena capital”, expresó.

No obstante, Humala Tasso indicó que respecto a los casos de corrupción que se le imputan a Castillo Terrones, esperará las sentencias, pues hasta ahora “todo son indicios”.

“Queremos ver la prueba, pero seremos frontales con la corrupción tanto de Castillo como los otros anteriores a él y que están prácticamente en una misma situación”, subrayó.

Antauro Humala también enfatizó que a Pedro Castillo no le debe “absolutamente nada”, pues “no fue capaz de honrar su palabra de maestro” de indultarlo y que salió de prisión por pena cumplida y “con la frente en alto”.

“Es lamentable lo que está pasando con el presidente Pedro Castillo, pues era una esperanza para el país. En ese aspecto, nosotros los etnocaceristas que nos habíamos sublevado contra Fujimori en el año 2000, bueno pues obviamente teníamos que apoyar a Castillo ante la candidatura de la señora Keiko Fujimori, así como muchos grupos de izquierda, de centro y hasta de cierto sector de la derecha que no aceptaba el regreso de la tiranía y la corrupción fujimorista”, aseveró.

“En ese aspecto el etnocacerismo apoyó a Castillo y no le pedimos nada a cambio. De él nació el ofrecimiento del indulto y lo dijo dos veces. No lo hizo, no lo cumplió, no le debemos nada, no tenemos ningún compromiso con él”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Lady Camones