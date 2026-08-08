La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional fijó para el jueves 20 de agosto la audiencia de apelación de la sentencia de 14 años de prisión del expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio.

Contexto

El proceso penal seguido a Vizcarra investiga los presuntos pagos ilícitos recibidos durante la licitación del proyecto Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua, cuando era gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014.

La Fiscalía lo acusa de concertar cobros indebidos a cambio de otorgar la buena pro de las obras públicas a empresas privadas.

Es así como, el tribunal de primera instancia emitió una condena tras valorar las declaraciones de colaboradores eficaces e informes técnicos sobre el desarrollo del proyecto hídrico. Las coimas alcanzaron la suma de 2.3 millones de soles.

El fallo determinó la existencia de pactos ilícitos durante la gestión regional del exmandatario.

Fondo

Vizcarra apelará la sentencia condenatoria del 26 de noviembre de 2025 para lograr la absolución total de los cargos formulados en su contra.

Su defensa busca desestimar la validez de los testimonios clave e incorporar nuevos elementos probatorios sobre el rol de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la licitación.

Por ello, según la resolución judicial, la Sala admitió el testimonio de Fernando Cotrim Barbieri, exoficial de la UNOPS, dado que consideran que su declaración podía incorporarse. El testigo había sido admitido durante la etapa intermedia, pero no pudo declarar en el juicio oral porque se encontraba fuera del país.

El testimonio estará relacionado con el convenio mediante el cual UNOPS tuvo a su cargo el proceso de selección del proyecto “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”.