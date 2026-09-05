Una balacera registrada en los exteriores de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la urbanización San Fernando, en el Callao, dejó dos personas heridas la noche del viernes 4 de septiembre. Entre los afectados se encuentra el párroco José Arcadio Nazario, quien sufrió una lesión en la mejilla izquierda y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos determinaron que se encontraba fuera de peligro.

El segundo herido sería uno de los acompañantes del religioso y habría recibido un impacto de bala en el pecho. Su identidad aún no ha sido precisada y permanece bajo evaluación médica, según información difundida por Panamericana TV.

Disparos ocurrieron tras celebración religiosa

El hecho se produjo alrededor de las 7:30 de la noche, pocos minutos después de que terminara una misa en el recinto religioso. De acuerdo con el testimonio recogido en el lugar, el sacerdote salió acompañado por un hombre y una mujer vinculados con la parroquia, con quienes permaneció conversando en una vereda cercana.

Mientras los tres se encontraban en las inmediaciones se escucharon varias detonaciones. Para ese momento, buena parte de los asistentes ya había abandonado el sector, según el relato proporcionado durante las primeras diligencias.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar después de conocer el ataque y comenzaron con el levantamiento de evidencias. Durante la inspección fueron encontrados ocho casquillos de bala, cuyos puntos de ubicación fueron señalados para facilitar el análisis de la escena.

Por el momento, las autoridades no han establecido si los disparos estuvieron dirigidos contra el sacerdote o alguno de sus acompañantes. También se considera la posibilidad de que los heridos hayan sido alcanzados por proyectiles perdidos, aunque esta versión tampoco ha sido confirmada.

Investigan posible relación con obras

Frente a la parroquia se encuentra el parque San Fernando, donde actualmente se ejecutan trabajos de remodelación. Según información preliminar proporcionada por la Policía, en los últimos días se habrían reportado presuntos cobros de cupos y hechos vinculados con extorsiones relacionados con estas obras.

Los investigadores evaluarán si esos antecedentes tienen alguna conexión con la balacera registrada cerca del templo. Hasta el momento no existe una relación confirmada entre ambos hechos y las diligencias continúan para determinar el móvil.

El caso permanece bajo investigación mientras los agentes recopilan testimonios y analizan los elementos encontrados en la escena. El párroco continúa fuera de peligro tras recibir atención médica, mientras se espera conocer la evolución del segundo afectado.