Frente a transportistas, sus familiares y la mirada de menores de edad, dos delincuentes armados encañonaron y asaltaron a un empresario en las afueras de un restaurante ubicado en el distrito de Castilla, en Piura, robándole alrededor de S/10,000.

El atraco ocurrió en la transitada avenida Independencia, en la urbanización Miraflores. Según las imágenes que registraron el hecho, el empresario se encontraba a bordo de su camioneta, mientras una niña bajaba del vehículo.

En ese instante, aparecieron dos delincuentes que abrieron la puerta del carro y encañonaron a la víctima para sustraerle el dinero. Esto, ante la mirada atónita de la menor, adolescentes y de sus familiares.

Durante el asalto, el empresario forcejeó con uno de los atacantes dentro del vehículo, mientras el otro hampón vigilaba con un arma de fuego en mano. Una adulta mayor que se encontraba en otro carro delante, se percató de lo sucedido y comenzó a gritarles para que dejaran en paz a la víctima.

La valiente mujer se enfrentó a los asaltantes con una piedra en la mano, amenazando con lanzársela y pidiendo ayuda a gritos: “¡Oye, oye! ¡Salgan de acá! ¡Policía, Policía!”.

A los pocos segundos y tras cometer la fechoría, un tercer cómplice llegó al lugar a bordo de una motocicleta. Los dos delincuentes abordaron el vehículo y huyeron raudamente de la zona, no sin antes haber recibido el piedrazo que la mujer llegó a tirarles. Asimismo, en su huida, uno de los hampones realizó un disparo que no hirió a ninguna persona.

Los movimientos y la huida de los hampones quedaron registrados en las cámaras de seguridad de los locales. Dichas imágenes ya están en manos de la Policía, que las analiza para identificar a los delincuentes. En tanto, los vecinos exigieron mayor seguridad a las autoridades locales.