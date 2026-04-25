El partido político Alianza para el Progreso (APP) salió al frente este 24 de abril para desmentir un comunicado que circuló en redes sociales en el que supuestamente anunciaba su retiro de las elecciones regionales y municipales programadas para el 4 de octubre de 2026. A través de su Dirección Ejecutiva Nacional (DEN), el grupo político liderado por César Acuña Peralta reafirmó que se mantiene “plenamente vigente y activo en el proceso electoral” y exhortó a la ciudadanía a no dar crédito a versiones que no sean divulgadas en sus propios canales oficiales.

El partido además precisó que sus equipos políticos siguen trabajando de manera organizada en todo el país, fortaleciendo liderazgos territoriales y consolidando propuestas para cada región, provincia y distrito del Perú.

Del mismo modo, la agrupación indicó que respaldará a sus precandidatos en todo el territorio nacional y subrayaron que su participación en las elecciones de octubre se desarollará dentro de un marco de compromiso democrático y responsable.

¿Qué decía el comunicado falso?

El falso comunicado, que se viralizó desde tempranas horas de este sábado y que hasta contaba con la firma de César Acuña Peralta como “Presidente Fundador”, anunciaba que el Comité Ejecutivo Nacional había decidido no presentar candidatos a gobiernos regionales, alcaldías provinciales ni distritales en el presente proceso electoral. El texto argumentaba que esta decisión respondía a “una evaluación responsable y democrática del actual contexto político”.

El particular documento también señalaba que la agrupación política iniciaría una “nueva etapa de reestructuración partidaria” orientada a fortalecer sus bases y trabajar en el proceso de inscripción nacional, lo que habría implicado una retirada total de los comicios de octubre. Dicho texto incluía íconos gráficos, el logo oficial del partido y una firma falsificada de Acuña, por lo que fue compartido por medios locales del norte del país.