El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, indicó que su agrupación todavía no define si respaldarán o no la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, por la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro.

“Alianza para el Progreso aun no decide si respaldará la interpelación, estoy de acuerdo con la interpelación personalmente. He pedido que se envíe la moción para presentarla al resto de la bancada y tomar un decisión luego de reunirnos y analizarla”, aseveró a los medios desde las afueras del Parlamento.

En cuanto a la designación de Salaverry Villa, Salhuana dijo que el Estado no puede ser la “chacra” que quien gana las elecciones. En esa línea que moverán “todos los resortes” del Congreso para revertir esa designación.

“En cuanto a Salaverry, hemos dicho que a cinco o seis meses en el cargo, el presidente no entiende que la gente quiere cambios, y eso es olvidarnos de que el Estado no es la chacra de quien gana, eso no es así, eso tiene que cambiar, estamos en desacuerdo con esa designación, vamos a mover todos los resortes del Congreso para que eso se anule”, agregó.

Con el apoyo de congresistas de otras bancadas, Avanza País presentó el miércoles la moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, a fin de que responda a 10 preguntas sobre la designación del extitular del Congreso Daniel Salaverry como nuevo presidente del directorio de PeruPetro, sin que este cumpla con los requisitos.

MIRA AQUÍ: Ministro del Interior señala que prefectos nombrados no tienen sentencia ni investigación en curso por ningún delito

El congresista Diego Bazán (Avanza País), principal promotor de la interpelación, indicó a El Comercio que Perú-Petro al ser una institución que otorga los permisos para la exploración y explotación de yacimientos petroleros, requiere de un presidente de directorio que sea técnico y no político.

“Esta designación deja entender que se están pagando favores, tengo muchas dudas sobre la capacidad moral y ética de Salaverry, recordemos que este señor fue suspendido por 120 días por la Comisión de Ética [del Congreso disuelto] y hoy afronta una acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales [por presuntamente falsificar informes de la semana de representación]”, subrayó.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: 22 muertes y 27.772 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas