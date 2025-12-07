El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, inició su campaña electoral en Trujillo, ciudad histórica para el partido y cuna del fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. El acto simbólico se realizó en la tumba del líder aprista, ubicada en el Centro Histórico.

“Trujillo ha sido siempre un símbolo muy importante para decir que estamos reafirmando el pensamiento de Haya de la Torre, y que nuestro principal objetivo político en el arranque de la campaña tiene que ser recuperar fuerza en el norte del país”, declaró Valderrama a RPP.

El aspirante presidencial recorrió la ciudad acompañado por simpatizantes y dirigentes locales.

Candidato joven con respaldo de un partido de 100 años

Durante su presentación, Valderrama destacó que su candidatura representa una renovación generacional dentro del APRA.

“No soy un candidato joven, sino el candidato de un partido de 100 años con dos experiencias de gobierno y que hoy ha decidido tener un vocero joven”, afirmó.

El dirigente ha señalado que su campaña buscará reconectar con las bases históricas del partido, especialmente en regiones donde el aprismo tuvo presencia consolidada durante décadas.

Ganó las primarias apristas con 26.98%

Valderrama obtuvo la candidatura presidencial tras imponerse en las primarias del APRA realizadas el 30 de noviembre, donde alcanzó el 26.98% de los votos, según el 100% de actas procesadas por la ONPE.

Los resultados fueron los siguientes:

Enrique Valderrama: 26.98%

26.98% Javier Velásquez Quesquén: 24.69% (3,527 votos)

24.69% (3,527 votos) Jorge del Castillo: 23.16% (3,308 votos)

Con este triunfo, Valderrama se convierte en el representante aprista para las Elecciones Generales 2026.