La memoria electoral de la región Apurímac parece haberle pasado una factura definitiva a Rafael López Aliaga en las Elecciones Generales 2026.

Como se recuerda, el candidato presidencial de Renovación Popular tuvo una accidentada jornada electoral en el distrito de Talavera, el último 2 de abril, cuando respondió con insultos y agresivos calificativos a un grupo de ciudadanos que le arrojaron botellas de plástico, huevos y tomates.

Baja votación

En el distrito de Talavera, lugar exacto en el que se produjo el altercado y el intercambio de insultos, el líder de Renovación Popular sufrió una dura derrota al captar apenas 486 votos.

El escenario fue incluso más crítico para las aspiraciones del candidato en el ámbito provincial y regional. En toda la provincia de Andahuaylas, López Aliaga solo logró sumar 2133 votos en total, una cifra que refleja un apoyo marginal frente a la magnitud del padrón electoral.

A nivel de toda la región de Apurímac, el panorama no mejoró, alcanzando únicamente 6206 votos en las siete provincias que conforman el departamento.

No olvidan

No fueron menores las palabras del exalcalde de Lima durante el mitin electoral en Talavera.

Tras ser agredido, el entonces candidato respondió a viva voz: “Gente cobarde y gente basura. Vamos a trabajar y a sacar adelante al Perú. Y al ‘Porky’, quiero decirles, se le enfrenta de frente, icaraj...! Por culpa de esa gente, me van a disculpar, de mier... , el Perú no camina”.

En otro momento, agregó: “Estamos hartos de ustedes, que son pagados para destruir el Perú. Ese Perú va a salir adelante con o sin ustedes, ¡caraj ...!”. En otro momento, calificó a sus detractores como “odiadores de mier...”.

“Sigan nomás. Aquí estoy, apunten bonito (…). Esto no se queda así, los estamos grabando uno por uno. Yo no soy tibio. Esto es delito y se paga con cárcel, icaraj...!”.