La bancada de Podemos Perú no participará en las reuniones convocadas por Dina Boluarte, denominada como “Diálogo por la Gobernabilidad Democrática”, mecanismo que busca sumar votos de confianza para el gabinete ministerial de Eduardo Arana.

Mediante un mensaje publicado en “X”, Aron Espinoza, dirigente de dicha agrupación informó esta decisión.

“El partido Podemos Perú no asistirá a Palacio de Gobierno porque la presidenta no tiene un plan claro para el país. La presidenta solo busca negociar prebendas a cambio de votos; y no nos prestaremos a ese juego”, indicó.

El excongresista también compartió la carta enviada desde el Despacho Presidencial el pasado 29 de mayo, en la que señalan que la reunión iba a dar “dentro del plazo constitucional para que el presidente del Consejo de Ministros concurra al Congreso, para exponer y debatir la política general del gobierno”.

El partido @podemos_peru NO asistirá a Palacio de Gobierno porque la presidenta no tiene un plan claro para el país. La presidenta solo busca negociar prebendas a cambio de votos; y no nos prestaremos a ese juego. pic.twitter.com/mUiqkWhRtk — Aron Espinoza (@TuAmigoAron) June 2, 2025

Cabe mencionar que Podemos Perú fue convocado para el martes 3 de junio en Palacio de Gobierno, de acuerdo con el documento enviado de Presidencia.

Además que desde este 2 de junio varias bancadas acuden al diálogo con la presidenta y el premier Eduardo Arana. En esta primera ronda, Somos Perú aseguró que otorgará su voto de confianza al gabinete ministerial.

Dina Boluarte inicia diálogo con bancadas del Congreso previo al voto de confianza del Gabinete Arana

La presidenta de la República, Dina Boluarte, comenzó este lunes una serie de encuentros con las distintas bancadas del Congreso, con el objetivo de afianzar el diálogo político de cara al voto de confianza que el Gabinete Ministerial, liderado por Eduardo Arana, enfrentará el próximo 12 de junio.

El primer encuentro se realizó con el grupo parlamentario Honor y Democracia, en el cual la mandataria estuvo acompañada por el premier Arana, así como por los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, Interior y Educación.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Presidencia destacó que la reunión buscó “fortalecer la gobernabilidad, el consenso y el compromiso conjunto por un Perú democrático y en desarrollo”.

Posteriormente, la bancada Somos Perú se trasladó a Palacio de Gobierno para sostener un diálogo con Boluarte y el jefe del Gabinete. A la cita asistió también la presidenta del partido, Rosa Li Sotelo.

Cabe recordar que la fecha del voto de investidura fue establecida durante una reunión entre el premier Arana y el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP).

Arana asumió el cargo el 14 de mayo, tras la renuncia de Gustavo Adrianzén, quien dejó el puesto antes de enfrentar posibles mociones de censura en el Legislativo.

En declaraciones previas, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que sostendría reuniones con todas las fuerzas políticas para presentar los lineamientos de su gestión y recoger propuestas.