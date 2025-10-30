Arturo Fernández es el exalcalde de Trujillo que se hizo conocido por enviar una carta firmada con su sangre al entonces presidente Martín Vizcarra y por poner huacos eróticos en su jurisdicción. Sin embargo, lejos de alejarse del ojo público, ha optado por tentar un alto cargo en la política.

La exautoridad edil se inscribió como precandidato a la primera vicepresidencia de su partido Un Camino Diferente, a su hermana Rosario del Pilar Fernández Bazán a la presidencia y a Anita María Carnero Paredes de Gonza como precandidata a la segunda vicepresidencia.

El motivo de su no inscripción como precandidato a la Presidencia es porque en la actualidad tiene una sentencia de un año de prisión efectiva e inhabilitación. Sin embargo, también es un prófugo de la justicia.

A pesar de que debería estar en prisión, Fernández se pasea por los mercados y haces transmisiones en vivo desde la cuenta de Facebook del partido.

Arturo Fernández Bazán ha causado polémica en más de una oportunidad.

SU SENTENCIA

Hace un mes, el Poder Judicial dispuso la inmediata captura del exalcalde Arturo Fernández Bazán tras condenarlo a un año de prisión efectiva por el delito de difamación agravada.

De acuerdo con la acusación, cuando Fernández se desempeñaba como alcalde provincial, usó expresiones y ataques difamatorios contra un trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo a través de publicaciones en Facebook.

Estas son algunas controversias contra Arturo Fernández. (Infografía: Diario Correo)

Tras el fallo, el juez ordenó la ubicación y captura inmediata de Fernández para ser internado en el penal El Milagro de Trujillo. Sin embargo, hasta la fecha se pasea libre por las calles mientras hace campaña electoral.