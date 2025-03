La gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra bajo escrutinio, no solo por las acusaciones en su contra por abuso de autoridad, sino también por los antecedentes y la trayectoria de su círculo más cercano.

Erick Caso Giraldo, jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial desde el 2024; Carlos Camacho Sánchez, asesor estratégico, quien aparece en varios informes de la Contraloría que cuestionan sus funciones y perfiles para ocupar los cargos actuales; y Adriana Rodríguez, jefa de Comunicaciones.

De acuerdo al programa periodístico, Cuarto Poder, Caso Giraldo ha sido asesor en diversos ministerios e instituciones. Su nombre figura en al menos 6 informes de Contraloría, relacionados con su labor en Perú Compras y el Ministerio de Educación.

Su paso por estas instituciones fue auditado, determinando responsabilidad administrativa en varios procesos.

En cuanto a Carlos Camacho Sánchez, no hay resolución oficial que respalde su nombramiento como asesor, pero sí dos órdenes de servicio que empezaron en enero de este año.

Su trayectoria revela un pasado controvertido: fue señalado como el rostro visible de uno de los entramados de la red de Rodolfo Orellana, dedicada al tráfico de terrenos, lavado de activos y con influencia en diversas instituciones del Estado.

Aunque fue investigado por dos años, Camacho aseguró al programa periodístico que fue excluido de las investigaciones sin que le formularan cargos.

Años más tarde, se incorporó al Banco de la Nación, donde se le asignó el rol de coordinador parlamentario, una posición que le permitía moverse entre el Congreso y la entidad financiera. Sin embargo, un informe de Contraloría advirtió que no cumplía con el perfil requerido. Al respecto, Camacho se defendió señalando: "Me hicieron firmar un contrato como cualquier empresa, si hubo un error, no es mi responsabilidad".

Por último, Adriana Rodríguez, se mantiene firme en el cargo desde abril de 2024, pese a que Santiváñez la acusara de pasarle un informe periodístico aún no emitido en el momento.