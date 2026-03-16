El ataúd con los restos del fallecido candidato Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, llegó este lunes en la Aviación del Ejército del Callao a las 12:32 p.m. La comitiva que lo esperaba en tierra estuvo conformada por integrantes de la organización política y familiares del líder.

El féretro trasladado desde Huamanga estaba cubierto por una bandera con los colores y el logotipo del PTE. El ataúd será conducido hasta el local de Fentup, en la avenida Uruguay donde se encuentra la sede del grupo político.

Walter Becerra, hermano del candidato y también postulante a diputado por el PTE, señaló que la elección del local partidario respondió a una solicitud expresa de los trabajadores municipales, quienes reconocen en Napoleón Becerra como un compañero de lucha y exdirigente de la SITE.

Asimismo, detalló el recorrido que seguirán los restos antes de llegar a su destino final.

“Posteriormenteen la madrugada ya estaremos llevando sus restos a la ciudad de Cajamarcapara darle la cristiana sepultura”, comunicó.

La madre del candidato viajó a Lima para acompañar el traslado y participar de las actividades fúnebres. Su presencia se sumó a la de decenas de militantes que, al ingresar el féretro al local, cargaron el ataúd entre arengas y muestras de afecto hacia el dirigente fallecido.

Dentro del local se realizará una misa antes de que los asistentes puedan acercarse a despedirse del candidato. Walter Becerra exigió justicia, pues considera indispensable esclarecer las circunstancias del accidente de tránsito en el que Napoleón Becerra perdió la vida cuando se dirigía a Ayacucho.

El hermano del candidato expresó su deseo de que este fallecimiento impulse, y no frene, el trabajo del partido a nivel nacional. Hizo un llamado a los militantes del PTE para que continúen luchando por los ideales que Napoleón Becerra defendió en vida.

En ese sentido, Walter Becerra transmitió un mensaje directo a quienes integran la organización en todo el país. “Desde acá pido a todos los militantes a nivel nacional, como familia, como hermano de Napoleón Becerra, que su muerte no sea en vano, que sigan trabajando, que sigan luchando para salvaguardar los intereses de todos los peruanos y podamos conseguir una patria sin delincuencia, sin corrupción y sobre todo con seguridad”, sostuvo.

Por otro lado, respondió a quienes cuestionan la continuidad de la fórmula presidencial del PTE tras la muerte de su candidato principal. Argumentó que, al igual que ocurre en un gobierno en ejercicio, la plancha sigue vigente y el vicepresidente puede asumir automáticamente la candidatura.

Finalmente, hizo un llamado directo al Jurado Nacional de Elecciones para que no obstruya el proceso electoral del partido. “Pido al JNE que no mate los sueños de los peruanos que creen en el PTE, para que la vida de Napoleón Becerra no quede en el vacío”, afirmó.