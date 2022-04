El general de división EP César Astudillo renunció al Comando Conjunto de las FF.AA. al pedir su pase al retiro antes del inicio de la gestión de Pedro Castillo. Señala que no quiso entregar las insignias y bastones de mando de las Fuerzas Armadas a una persona asociada a grupos “filoterroristas” como califica al presidente. Ahora le pide su renuncia.

Algunos califican al Gobierno de ser el peor de la historia. Otros se atreven a decir que Castillo recién está aprendiendo. Para usted ¿qué puede significar su gestión?

Veo que este Gobierno ha tenido todo: Apoyo popular inicial, el equilibrio de poderes con el Congreso, entre otros. Y aún así demuestra muchos errores.

¿Qué errores observa?

En la mesa hay muchos, pero lo más trágico o dramático han sido dos. Uno, poner gabinetes incompetentes. Lo digo con toda claridad que puso a la gente que no reunía los requisitos para esos cargos, que eran filoterroristas. Por Dios, todo lo que nos ha costado militarmente enfrentar a estos grupos y ¿se rodea de esta gente? Eso es imperdonable. La otra es la popularidad del presidente producto de sus desaciertos en la gestión. Ha ido desde el 42% hasta el 19%, y sigue a la baja.

¿Su renuncia al Comando Conjunto fue personal o política?

(Respira profundo) Renuncié por la coherencia en toda mi vida de haber luchado contra el terrorismo... y que entre un gobierno que nombra a gente asociada a esas organizaciones, fue mi principal motivo para renunciar. No me digan que no hay gente asociada a esos grupos, por favor (...). No iba a entregar aunque sea simbólicamente las insignias y los bastones de mando a alguien que estaba asociado a estos grupos filoterroristas.

¿Se ha manchado la imagen de las FF.AA. con el tema de los ascensos?

Considero que los comandantes generales actuaron bien al no permitir esa intervención ilegal en los ascensos. Eso les costó el puesto, por eso denunciaron y se fueron hasta el Congreso. No fueron para ser restituidos.

¿Fueron desatinados los comentarios del premier al intentar elogiar a Adolfo Hitler?

Teniendo tantos buenos ejemplos que poner, teniendo tantos peruanos que han hecho tanto por este país. Y sin ir muy lejos, ¿no pudo citar a Ramón Castilla? Hombre que dio todo por su patria. ¿Y se le ocurre mencionar al ícono del genocidio del mundo? ¿No sabe quién es Adolfo Hitler? Sobre su hombro pesan seis millones de asesinados en los campos de concentración. Ponerlo de ejemplo ha sido espantoso.

¿Castillo divide al país?

No lo divida, lo fragmente. Eso en una nación no es bueno. Se va a cumplir un año y lo peor es que hemos retrocedido con todas las calamidades en el ejercicio de la presidencia. Tiene un entorno de funcionarios fugados.

¿Se pudo evitar el paro de transportistas?

Cuando tú tienes esas situaciones, tienes pues una Dirección Nacional de Inteligencia que te previene. Tienes un Consejo de Seguridad que dice “esto se puede solucionar así”. Y si la crisis se desborda, entonces tienes que manejarla con equipos profesionales, gente experimentada. Sin embargo, ¿primero qué hacen? Represión, que vaya la policía. Después de eso, recién se les ocurre dialogar.

Todos le piden la renuncia a Castillo, hasta la propia región Junín..

Si.

¿Debe renunciar?

Castillo debe dar un paso al costado porque demuestra incapacidad.

¿Qué piensa sobre la izquierda?

Todos vemos que ese tejido ideológico se está destejiendo poco a poco. El país está fragmentado y le echan la culpa a la Constitución.

¿Fue una casualidad que se haya incendiado la Dirincri?

Tienen que dar una explicación ahí y sobre todo aclarar qué cosas se han perdido.