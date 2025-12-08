El precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa fue víctima de un ataque a balazos el pasado 2 de diciembre en Cerro Azul, cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron su camioneta y abrieron fuego contra el parabrisas. El político de Libertad Popular salió ileso del atentado y respondió con su arma personal.

Sin embargo, un reportaje del programa Punto Final reveló detalles que generan interrogantes sobre cómo se difundió la foto que lo muestra ensangrentado y la ausencia de pronunciamientos similares por otros casos de violencia política.​

Según el reportaje, el candidato a la presidencia habría llegado temprano a su terreno para supervisar una obra municipal y el ataque ocurrió aproximadamente entre las 7:20 y 7:30 de la mañana. Las pericias policiales identifican cuatro impactos de bala en el vehículo y una bala de 9 milímetros proveniente del arma de los atacantes.

El precandidato, quien portaba una Glock calibre 45, confirmó haber realizado “como 7 u 8” disparos en respuesta, y las autoridades encontraron cinco casquillos de su arma. Tras el atentado, Belaunde intentó contactarse con su abogado y posteriormente con un coronel quien lo contactó con la Divincri de Cañete.

La foto que generó dudas sobre su difusión

Un aspecto relevante del caso fue la difusión de la fotografía que muestra a Belaunde con el rostro ensangrentado. Consultado sobre cuándo se tomó la imagen, el político señaló que fue antes de lavarse la cara.

“Para mandárselo al abogado ¿lo primero no?”. comentó el precandidato.

Sin embargo, al ser cuestionado por la identidad del abogado a quien le pasó la foto, Belaunde evitó dar mayores detalles.

“Ese es un tema que tengo pendiente porque no me gustó que se devuelve la foto así no?” expresó ante la cámara.

Por su parte, su abogado Gino Costa negó haber recibido la fotografía directamente del aspirante a la presidencia y afirmó que la imagen llegó a sus manos a través de la propia organización política.

“No me la pasó Rafael... me la pasó el partido”, sostuvo el representante legal.

Ausencia de pronunciamiento por asesinato de otro candidato genera críticas

Como se recuerda, el caso generó un pronunciamiento político firmado por doce líderes, entre ellos Gino Costa, quien también será candidato por Libertad Popular. Tras la difusión de las fotosse refirió al hecho como parte de la “violencia electoral”.

No obstante, cuando se le cuestionó por qué no hubo un pronunciamiento similar tras el asesinato del candidato Percy Ipanaqué, de Juntos por el Perú, Costa reconoció que no hubo pronunciamiento.

“Me parece que no nos hemos pronunciado, en retrospectiva no nos hemos pronunciado”.​ afirmó.

En medio de la controversia generada por el atentado, Belaunde Llosa descartó que se trate de un hecho vinculado a su postulación o a disputas electorales, argumentando que aún se encuentran en una etapa inicial de campaña y que no existe ningún indicio que respalde esa versión.

“Lo veo difícil, nuestra campaña está comenzando, no me parecería serio sin tener ningún fundamento asociarlo a la política”, enfatizó.

El precandidato también negó haber recibido amenazas previas, y la investigación policial continúa sin determinar el móvil del ataque.