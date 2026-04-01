David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), rechazó la propuesta de algunos candidatos presidenciales que plantean eliminar dicha institución.

En diálogo con la prensa, el titular de la ATU instó a los candidatos a reflexionar y los exhortó a no presentar propuestas populistas que afecten el orden del tránsito en Lima.

“Quisiera que haya una reflexión justamente sobre el concepto de lo que es la ATU. La ATU no solamente es una institución y un nombre, sino que viene a ser el régimen de gestión común que establecía la ley”, manifestó.

Hernández, en el cargo desde noviembre de 2025, indicó que este tipo de propuestas complicarían la aplicación de multas y los mecanismos de fiscalización, por lo que instó a dejar atrás “ese modelo populista de desorden”.

“No es lo que necesita la ciudad. La ciudad lo que necesita es un tema ordenado para poder salir adelante”, agregó.

Entre los postulantes que han propuesto eliminar la ATU figuran Vladimir Cerrón, Alex Gonzales, Paul Jaimes, Ricardo Belmont, Carlos Espá y Fernando Olivera.