Este v, el presidente de Avanza País, Aldo Borrero confirmó durante una entrevista para RPP Noticias que José Williams Zapata será el principal reemplazo de Phillip Butters como candidato presidencial del partido. Esto, tras la renuncia presentada por el conductor de televisión a la agrupación política como precandidato en los próximos comicios del 2026.

“Hace un tiempo ya se sabía la posibilidad de esta situación y se había tomado las acciones requeridas... definitivamente la primera opción la tiene el general José Williams” sostuvo Borrero.

Asimismo, lamentó la dimisión de Butters y que su inclusión en la política “no haya cuajado”. El líder del partido, le deseó buena suerte en sus proyectos personales y enfatizó que su salida será motivo para una reorganización interna.

“Su salida significa una posibilidad de recomposición en nuestros cuadros para encarar la elección 2026” aseguró en RPP.

Por otro lado, la vicepresidenta del partido, Karol Paredes, sostuvo que mantiene respeto y consideración hacia Butters pese a su renuncia. Explicó que la noticia la tomó por sorpresa, pues se enteró camino a una entrevista radial.

“Respeto mucho lo que ha indicado Phillip. Si tenemos debilidades como partido, debemos superarlas. Estamos en un proceso de consolidación y recién el 23 de diciembre conoceremos a los precandidatos. Igual le tengo mucho aprecio” comentó para el mismo medio.