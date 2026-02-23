el presidente José María Balcázar anunció que hasta este lunes 23 de febrero al mediodía evaluará la permanencia de los actuales ministros en el gabinete que liderará Hernando de Soto. El mandatario advirtió que ningún funcionario podrá disentir de la orientación económica que establecerá el nuevo premier al frente del Consejo de Ministros.

El presidente detalló cómo espera que funcione la relación entre el premier y los futuros ministros, subrayando que la afinidad con la línea económica de De Soto será un requisito no negociable.

“Lo importante es la línea que le va a imprimir el presidente y el premier de este Consejo de Ministros, esa línea, esas orientaciones económicas no va a tener ningún tipo de inconveniente con los ministros porque el hombre sabe consensuar, tiene mucha experiencia. De manera que no podemos tener, por decir, a alguien que sea disidente de la línea del premier. En ese sentido yo creo que el gabinete va a estar conformado por ese marco del que estoy hablando”, señaló.

Una vez definida la conformación del gabinete, los nuevos ministros juramentarán junto a Hernando de Soto este martes 24 de febrero. Balcázar señaló que la elección del premier responde a la necesidad de garantizar el modelo económico del gobierno de transición, especialmente ante la incertidumbre generada por su llegada al poder y la prolongada crisis política.

Destaca línea económica de Hernando de Soto

El presidente subrayó que De Soto fue seleccionado entre las “personalidades más importantes de la economía a nivel mundial” por su trayectoria, experiencia y red de contactos. Balcázar resaltó además su “defensa y compromiso” con el modelo económico liberal y su capacidad para “rediseñar la democracia”, a fin de que las poblaciones más alejadas no se sientan olvidadas ni ignoradas por el Estado.

En ese sentido, puso como ejemplo a la juventud, que el año pasado salió a marchar reclamando la ausencia del Estado en sus vidas. El mandatario remarcó que la designación de De Soto busca asegurar que el próximo presidente que asuma en julio cuente con bases económicas sólidas y sin sobresaltos.

Balcázar fue contundente al señalar que el objetivo central de este gabinete es blindar la economía peruana de cara al proceso electoral.

“Tenemos que recurrir para garantizar el modelo económico y que el nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos”, mencionó el presidente.

El jefe de Estado añadió que la “democracia liberal es la única que ha quedado en escena” tras la caída del socialismo con el muro de Berlín. Asimismo, reveló que tras reunirse con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, concluyó que “no queda para ensayar modelos socialistas”.