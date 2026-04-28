El portal de transparencia del despacho presidencial registra que el mandatario José María Balcázar Zelada cobró 50,980.80 soles en marzo de 2026, su primer mes completo al frente del Ejecutivo.

No obstante, la plataforma digital precisa que ese importe incluye el “reintegro” por los 10 días laborados en febrero, desde que juró como presidente interino el 18 de ese mes, tras la censura del exjefe de Estado José Jerí por el escándalo del “Chifagate”.

Precedente

En el gobierno de Alejandro Toledo, la remuneración presidencial ascendía a 42,000 soles.

En 2006, con el inicio del segundo mandato de Alan García, ese monto se redujo a 15,600 soles y se mantuvo así durante casi dos décadas.

Fue así como, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo percibieron ese mismo ingreso en sus respectivos períodos.

No obstante, Dina Boluarte solo mantuvo ese salario hasta 2024, cuando impulsó su propio aumento.

La exmandataria, mediante el Decreto Supremo 136-2025-EF, publicado el 4 de julio de 2025, fijó la remuneración mensual del presidente de la República en 35,568 soles, monto que percibió hasta su salida, el 10 de octubre de 2025.

Entorno

El portal del Ejecutivo expone, además, que hay cinco funcionarios del despacho presidencial que superan los 20 mil soles en remuneraciones.

Luego del salario de Balcázar, quien más gana en Palacio es Fernando Luis Silva Abanto, jefe de Gabinete de Asesores, con 28,215 soles.

Le siguen Kevin Guerra Olortegui y Carlos Antonio Bazo Ramírez, ambos asesores de gabinete, con 23,534 y 22,262 soles, respectivamente.

También está Johanna Ocampo Santos, secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa, quien percibe un sueldo de 20,862 soles.

Alonso Tenorio Trigoso, secretario general del despacho, cierra esta relación con una remuneración de 20,000 soles.