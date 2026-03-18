El presidente José María Balcázar se refirió respecto a la renuncia de Denisse Miralles a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la cual —según indicó— se dio a su solicitud expresa y a solo un día de que el Gabinete acudiera al Congreso para solicitar el voto de confianza.

El mandatario justificó su decisión al señalar que, si bien reconoce la labor de la ex primera ministra, el Gobierno requiere un nuevo impulso centrado estrictamente en la lucha contra la criminalidad.

“No hay ninguna cosa distinta que el ejercicio democrático constitucional que me otorga como presidente. Yo puedo cambiar a cualquier ministro. El tema puntual es que tenemos que darle más fuerza al problema de la inseguridad ciudadana”, declaró a RPP.

Balcázar descartó que la modificación en la PCM obedezca a presiones de bancadas del Congreso o a un eventual rechazo del voto de confianza al Gabinete liderado por Miralles.

Asimismo, el jefe de Estado señaló que la designación del nuevo primer ministro, Luis Arroyo, responde a la necesidad de incorporar una “nueva mentalidad” y una estrategia más firme frente al crimen organizado, al que calificó como el principal reclamo planteado desde el Congreso.

Cuando fue consultado sobre las acciones concretas para combatir la delincuencia, Balcázar dijo que su gestión priorizará el uso de tecnología avanzada para desarticular organizaciones criminales, en particular a través de la interceptación legal de comunicaciones para enfrentar las extorsiones.

“La tecnología ha avanzado tanto que nos podrá permitir que la Policía utilice los aparatos más modernos para poder revisar e interceptar los teléfonos móviles desde donde se extorsiona permanentemente”, sostuvo.

Además, respecto a eventuales cambios en los altos mandos de la Policía Nacional, el presidente manifestó que dicha decisión dependerá exclusivamente de la evaluación técnica del nuevo premier entre hoy y mañana.