Tras ser conocidas las imputaciones asociadas con dos homicidios, la bancada de Renovación Popular (RP) evalúa promover una moción de interpelación contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea.

MIRA: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/puno-ministro-de-desarrollo-agrario-envuelto-en-lios-noticia/

El portavoz de RP, Alejandro Muñante, lo anunció así: “Yo creo que sí (se presentará). Después de haber visto (el reportaje de Panorama] eso se va a tener que evaluar para efectos de interponer una moción de interpelación”.

Otra alternativa sería vía las comisiones de Fiscalización o Agricultura, sugirió.

Carlos Anderson, vocero de Podemos, fue más allá. Pidió la renuncia de Zea: “El propio premier tendría que decirle ¿por qué no me informaste de eso? El Ejecutivo debería morirse de la vergüenza y renunciarlo. No podemos permitirle que esto se normalice”.

Entretanto, el ministro Zea arribó a Arequipa para supervisar el inicio del año escolar. Allí proclamó que “encabezará” el paro de los productores lecheros. En cuanto a una posible interpelación, dijo que está entre las funciones del Congreso.

En relación con las imputaciones penales, las minimizó señalando que serían “una leyenda urbana” y culpó a la prensa y al fujimorismo, sin mencionar que estuvo requisitoriado 3 años hasta ser capturado por la policía en 2016, tras lo cual fue absuelto por la justicia por insuficiencia probatoria.