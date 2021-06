Pese a que legisladores de cuatro bancadas presentaron una moción de censura en contra de la Mesa Directiva del Congreso, la mayoría de los grupos parlamentarios no respaldan dicha iniciativa.

En la sesión plenaria de hoy, precisamente, se discutirá la admisión de tal moción, en la que se argumenta que la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, “no cumple con la defensa del fuero parlamentario, afectando el equilibrio de poderes”.

SIN VOTOS

En diálogo con Correo, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, adelantó que su bancada no respaldará una censura contra la Mesa Directiva, ya que nuestro país no “puede estar para más incertidumbres” políticas.

Desde Fuerza Popular, el portavoz Diethell Columbus, dijo que su bancada no ha tomado una decisión, pero anticipó que dicho pedido no cuenta con los votos necesarios y no prosperará.

El vocero de Acción Popular (AP), Francisco Salinas, también señaló que su grupo parlamentario “no tiene una posición definida”, pues aún no se ha reunido debido a la semana de representación.

Fuentes de esa bancada, sin embargo, nos revelaron que en la interna de AP no hay consenso para respaldar una censura. Una posición similar existe tanto en Podemos Perú como en el Frepap.

Quienes también se han manifestado en contra de la censura son: Somos Perú, el Partido Morado y el Frente Amplio.