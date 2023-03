El ministro de Educación, Óscar Becerra, aseguró, ante el Pleno del Congreso, que no aludió, ni buscó ofender a las madres aimaras con sus polémicas declaraciones en contra de manifestantes que se movilizaron en Lima en contra del Gobierno a inicios de marzo. Este acto motivó la formulación de tres mociones de interpelación en su contra.

El pasado 6 de marzo Becerra criticó el actuar de las mujeres que llegaron a Lima como parte de una comitiva que Puno y que marcharon con menores de edad cargados en sus espalda. Incluso, dijo que “ni los animales exponen a sus hijos” al peligro.

Al respecto, durante su presentación en el hemiciclo, el titular del Minedu señaló que sus expresiones tenían por objetivo manifestar su preocupación por la presencia de niños en las movilizaciones y no señalar algún tipo de comparación peyorativa.

“Mi declaración quiso hacer énfasis en una profunda preocupación por el bienestar de los niños y niñas del Perú debido a la exposición de menores de edad a riesgos innecesarios”, indicó el ministro de Educación.

Y recalcó: “Nunca pretendí hacer una comparación que denigre a las personas (...) Quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aimaras”.

El ministro de Educación insistió en que lo expresado “tiene una connotación general y no específica”, y sostuvo que las madres peruanas del país merecen respeto por la labor que realizan. “Si jamás me he referido a las madres aimaras, no entiendo por qué se espera que me disculpe con ellas”, refirió.

Pese a ser parte del pliego de preguntas, Becerra evitó responder por el actuar de la Policía Nacional (PNP) en la represión contra las mujeres que se movilizaron en la capital días atrás.

En otro momento, el titular del Minedu informó que, a la fecha, el sector ha distribuido a la UGEL el 100% de los materiales disposibles en stock cuya entrega estaba programada para el mes de marzo del presente año.

POSTURA. Tras la exposición de Becerra, legisladores de las bancadas de centro y de derecha expresaron su respaldo al titular del sector y criticaron la motivación “política” e “ideológica” detrás de las mociones de interpelación en su contra.

“No podemos justificar con una interpelación que una mamá exponga a un hijo a la muerte. La única forma que nos va a hacer libre es la educación”, señaló Edwin Martínez, de Acción Popular.

Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), dijo que el ministro tuvo “una declaración desafortunada” , pero se debe reconocer que “tampoco es correcto participar con niños en una marcha política en un contexto de violencia”.

Una postura similar fue compartida por miembros de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. Desde esta última agrupación descataron respaldar una eventual moción de censura contra Becerra.

En tanto, desde Perú Libre, Bloque Magisterial y Cambio Democrático - JPP exigieron que el ministro se disculpe por sus expresiones.