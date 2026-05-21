Un grupo de vecinos atacó a pedradas a varios efectivos policiales en el sector Loma de Teodomiro, en la provincia de Sullana, luego de que agentes de la comisaría El Obrero, intervinieran a dos hombres a quienes les hallaron un arma de fuego y municiones.

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Ocurrió la mañana del miércoles 20 de mayo en la calle José Abelardo Quiñones, cerca del tanque elevado de dicha zona, cuando los policías realizaron la intervención de ambas personas.

Sin embargo, cuando los agentes se retiraban, los moradores comenzaron a lanzarles piedras. A pesar de esto, trasladaron a los detenidos a la depencia policial.

Tras dicho ataque, se informó que un patrullero de la institución policial terminó con las lunas destrozadas. Mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.